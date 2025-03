A dias da abertura do hotel Casa da Calçada, em Amarante, que estará em soft opening a partir do início de abril, parte do menu de fine dining concebido para o celebrado restaurante Largo do Paço terá o seu ensaio-geral no melhor aliado do Porto, o restaurante Real by Casa da Calçada, recomendado pelo Guia Michelin 2025.

Para esta antestreia, Francisco Quintas, o mais jovem chef português a conquistar uma Estrela Michelin, coloca à prova todo o seu talento, num guião de sabores inesperado, baseado em alguns dos seus produtos-estrela – disso é exemplo o pregado –, onde a uma sinfonia bem orquestrada de sabores alia a sua criatividade artística e uma estética conceção de pratos. Um monólogo da sua total autoria e para a qual contribui a técnica e expertise da sua equipa, a qual há muito ensaia este momento.

Real by Casa da Calçada Real by Casa da Calçada créditos: Luís Ferraz

Uma peça a não perder, apresentada ao público numa ‘sala de espetáculos’ bem conhecida dos amantes de boa comida e das artes, ou não estivesse o Real by Casa da Calçada na confluência de três das mais emblemáticas casas de espetáculo do Porto, Rivoli, Coliseu e Teatro Sá da Bandeira.

Conheça o ‘libreto’ na íntegra:

Snacks de boas-vindas

Gamba Violeta

Vinagre de Maçã / Limão / Funcho

Truta

Foie gras | Ananás dos Açores | Lúcia-Lima

Pregado

Lula Gigante dos Açores | Caviar | Bergamota

Borrego

Maitake | Aipo | Especiarias

Pera

Shiso | Chocolate Branco | Leite de Cabra

Petit Fours

Pairing de vinhos com vinhos Luís Seabra. Preço do jantar: 115 € por pessoa

Sobre o Chef Francisco Quintas

Francisco Quintas, de 26 anos, nasceu em Miranda do Corvo, onde cresceu e deu início à sua formação na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Desejoso de aprender mais e expandir os seus horizontes, logo aos 16 anos viajou sozinho para o Reino Unido, ainda estudante, para trabalhar e aprender no Chiltern Firehouse, em Londres. Passou depois pelo Aquavit London, pelo Boury, na Bélgica, pelo De Librije, na Holanda, e pelo Likoké, em França. No regresso a Portugal integrou a equipa do Largo do Paço, na Casa da Calçada, onde já tinha estagiado na época em que estudava. É precisamente para lá que volta agora, para um novo desafio profissional que encara com todo o entusiasmo.