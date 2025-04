A recordar-nos o mediterrâneo, e os dias longos de verão, a bebida que junta espumante e sumo de pêssego será uma das estrelas do brunch no Davvero, em regime all you can drink a trazer Veneza a Lisboa, a casar com a oferta gastronómica do brunch.

Nos pratos principais vai poder optar-se entre Risotto de espargos e açafrão, Ravioli de camarão com limão, bisque e burrata com pimenta rosa, Polvo grelhado, creme de pimentos com paprica, couve-galega e molho de iogurte e lima, Paccheri com cogumelos gratinados e fonduta de parmigiano, ou Cordeiro com batatas e alecrim.

Mas além das opções à carta, haverá um serviço buffet, com seleção de enchidos e queijos italianos, pão caseiro, pratos frios e saladas, pratos quentes, e sobremesas, incluindo o gelado do dia, feito pela equipa do restaurante.

O brunch decorre das 12h00 às 15h30 e tem o valor de 55€ por pessoa. As reservas podem ser feitas pelo telefone 911 771 610.