Autêntica e informal, assim é a nova cozinha do Chez Chouette reinventada pelo Chef António L. Xavier

António L. Xavier frequentou o curso de direito tempo suficiente para perceber que a advocacia nada tinha a ver com ele e que era a cozinha a sua verdadeira paixão. Aos 24 anos já tem um currículo invejável que passa pelo Bocca, liderado na altura pelo chef Diogo Formiga, pelo restaurante Flow, um estágio no Belcanto com José Avillez, estes em Lisboa, mas também um curso no Cordon Blue, em Londres, e uma passagem pelo BouBou’s, também em Lisboa. De destacar que, aos 22 anos, foi o responsável pela cozinha do Portie, no Porto.

A chegada ao Chez Chouette, situado em Alvalade, na capital, aconteceu a convite do chef Leopoldo Garcia Calhau, que lhe deu “carta branca para a construção do novo menu, com a condição de que este continuasse inspirado na comida portuguesa e francesa”, conta António L. Xavier, ao SAPO Lifestyle.

Leopoldo Garcia Calhau e António L. Xavier créditos: Gonçalo F. Santos

O Chez Chouette convida a uma experiência informal e descontraída. E à partilha de pratos que viajam entre a taberna e a alta gastronomia, o que contrasta com o rigor que se observa do balcão para a cozinha, onde a comida é confecionada em poucos metros quadrados sem prescindir da elegância e profissionalismo.

A nova carta, rica em sabor e texturas contrastantes, é composta por várias sugestões capazes de surpreender qualquer palato. Entre os pratos que integram o menu destacamos o Tártaro de Vaca Crocante (tacos crocantes de alga nori com tártaro de vaca, 8,50€), "Aquele Vegetal Frânces” (alho francês acompanhado por um molho béarnaise, 11€), e Carapau "Sem Conserva" (carapau braseado com molho de vinho da Madeira, 11€). Para prato principal delicie-se com o Folhado de Bochecha de Novilho (18€) ou, caso prefira peixe, opte pelo Arroz de Algas com Corvina (17€), um prato de conforto para os dias mais frios.

Tártaro de vaca crocante créditos: Gonçalo F. Santos

Como não poderia deixar de ser, para sobremesa destacamos o tradicional Bolo do Bolacha (6€), que não é nem o “tradicional” nem o “bolo”, sendo uma receita de família reinventada pela avó do chef: “o meu avô detestava o típico bolo de bolacha de camadas e com muito café. Então a minha avó decidiu retirarar esses elementos e trocar a bolacha torrada por bolacha Maria”, conta que serve a sobremesa num formato fresco, mais consistente e à fatia.

Chez Chouette Morada: Rua Acácio de Paiva, 20 A/B, 1700 – 006, Lisboa. Horário: segunda, quarta e quinta das 18h30 às 23h; sexta e sábado das 12h às 16h30 e das 18h30 à 00h. domingo das 12h às 15h30 e das 18h30 à 23h. Encerra à terça. Contacto: 214 098 817

No espaço, de ambiente industrial, é possível encontrar uma grande oferta de vinhos, com uma garrafeira composta por cerca de 100 referências portuguesas, espanholas e francesas, cujos preços variam entre os 20€ e os 120€. Aos vinhos juntam-se os cocktails e cervejas, também presentes na carta. O único senão está destinado a quem não bebe bebidas alcoólicas, que vê as suas opções reduzidas a água.

O SAPO Lifestyle esteve no Chez Chouette a convite do restaurante.