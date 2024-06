O Selllva alarga o seu domínio geográfico em Lisboa. Em Campo de Ourique, as opções gastronómicas contam com a entrada de alguns pratos novos, como o Bowl África, com frango, molho de amendoim e arroz de coco e a Avelã do Selllva. O bar de crudos é também novidade nesta savana africana e vem reforçar que dentro desta Selllva não há rivalidades: há sempre opções para veganos, vegetarianos e carnívoros.

O mais recente conceito do Grupo Capricciosa volta a contar com o Atelier de arquitetura Catarina Cabral na decoração de interiores. A aposta na madeira, terracota, folhagens, tons quentes e luz natural, salta à vista no interior e no pátio espaçoso situado na parte de trás.

Selllva Rua 4 de Infantaria, n.º29 (Campo de Ourique), Lisboa Contactos: tel. 215 999 631

A artista Henriette Arcelin assina novamente as ilustrações das paredes, que contam diferentes histórias à volta da savana.