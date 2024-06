O espetáculo é encenado ao longo da refeição por elementos da equipa do restaurante vestidos a rigor, e com a cantora Dani Lucass. A exibição de “From The Oceans To The Stars” acontece todos os dias das 16h30 às 19h00 e, de acordo com a equipa do restaurante situado em Marvila, “leva-nos a viajar no tempo, desde a origem de Portugal, até se transformar numa nação que ‘deu novos mundos ao mundo’. Este espetáculo musical oferece ainda uma visão ousada do papel que Portugal poderá ter no futuro”.

Os ingressos estão disponíveis nas bilheteiras online. Incluem o espetáculo e a refeição, com dois menus à escolha para adultos (49,9€ e 63€), e um para crianças (39,9€). Também é possível reservar diretamente, através do e-mail reservas@estacaomb.pt

Fundado em 2022, o restaurante Estação Menina Bonita é um projeto do casal brasileiro Ana Penha e Manoel Júnior, radicado em Portugal há cerca de 30 anos. O espaço aposta na tecnologia, com robôs que ajudam a servir refeições, paredes de vidro que se tornam opacas ou transparentes, um palco para música ao vivo, uma cascata e casas de banho interativas.

A par do espetáculo que agora estreia à tarde, a Estação Menina Bonita serve jantares todos os dias, e aos fins de semana abre também para o almoço.