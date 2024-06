O primeiro convidado do Gunpowder, promotor deste Fuck Brunch, é Pedro Monteiro da Tasca Baldracca. Ao contrário dos eventos anteriores, com menus separados entre o convidado e anfitrião, desta feita o menu será único e exclusivo, pensado em conjunto entre Pedro Monteiro, brasileiro, e Nirmal Save, indiano.

A junção destas duas latitudes gastronómicas traduz-se entre inspirações e especiarias do norte ao sul da Índia, caso de preparações como Chettinad, Maharastra, e até receitas vindas da praia Anjuna, em Goa; mas também influências do país natal de Pedro, como a moqueca.

Pedro Monteiro. créditos: Divulgação

O evento acontece no próximo domingo, dia 23, das 11h00 às 16h00, no Gunpowder Lisboa, com a escolha feita à carta, entre outras, com as seguintes opções: Waffle e pato - 12,5€ (uma sanduíche à base de waffle de queijo, recheada com pato chettinad – desfiado e especiado – picles e chimichurri de folhas de caril); Quiabos recheados e beterraba - 11,5€ (quiabos, beterraba assada, puré de beterraba, bergamota e crumble de chutney de amendoim); Omelete de santola - 13,5€ (ovos orgânicos, masala de santola, com manteiga de estragão e laranja e pele crocante de salmão); Salsicha mar e terra - 11€ (salsicha de atum e porco preto, com chutney de maçã e feijões); Crème Brûlée - 7€ (preparado com leite de coco, açúcar de palma, banana e folhas de caril).

As reservas podem fazer-se aqui.