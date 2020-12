Alma de Sá Pessoa com novo menu ao almoço e gift cards

O menu de almoço “Origens”, com três momentos (entrada, principal e sobremesa), reúne alguns dos mais icónicos pratos de Henrique Sá Pessoa, há cinco anos ao comando da cozinha do restaurante com duas estrelas Michelin.

No que toca às entradas, há duas opções à escolha. Uma com Cenouras, bulghur, puré de alperce, queijo de cabra, azeite de cominhos; a outra com Azevia, ervilhas, chouriço de porco alentejano, holandês de noisette.

No que toca ao prato principal, a escolha faz-se entre Bacalhau, salsa, brandade, couve ou Leitão confitado, grelos, cebola acidulada, jus de pimentas.

Finalmente, a sobremesa inclui Laranja, curd cítrico, biscoito almendrado ou Mar e citrinos, sorvete de yuzu, algas cristalizadas, curd de citrinos.

O menu que orça os 75,00 euros por pessoa, inclui para além dos três momentos já indicados, pão, snacks, amuse bouche, pré-sobremesa, harmonização de vinhos, água e café.

“Percebemos que existem muitas pessoas a celebrar ocasiões especiais à hora de almoço, mas a disponibilidade nunca é a mesma do jantar. Por isso, recuperámos o menu ´Origens` para podermos oferecer uma experiência gastronómica mais curta e mais acessível, com menos momentos mas igualmente especial”, justifica Henrique Sá Pessoa.

À hora de almoço, continuam também disponíveis o serviço à la carte, assim como os dois menus de assinatura “Alma” e “Costa a Costa”, ambos com seis momentos.

Outra das novidades para o final do ano são os gift cards, válidos numa refeição para duas pessoas e disponíveis em duas modalidades: sem seleção de bebidas (190 euros ao invés dos anteriores 240 euros) ou com degustação de vinhos preparada pelos escanções Filipe Wang e Pedro Ramos (300 euros ao invés de 380 euros).

Os gift cards podem ser adquiridos diretamente no restaurante ou enviados por correio, podendo ser utilizados ao almoço ou ao jantar mediante reserva antecipada, através do contacto 213 470 650.