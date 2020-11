As entregas ao domicílio do restaurante Sr. Lisboa chegam com uma playlist para saborear

“Porque não existe uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão, não inventes e liga-nos!” As palavras são do Sr. Lisboa, restaurante lisboeta que acaba de lançar o seu serviço de delivery próprio com entregas na zona da Grande Lisboa e Cascais.

O menu para entregas em casa começa com as “Picas de mesa”, uma seleção de entradas que inclui pão de Mafra quente (2,5 euros), Requeijão da São de Azeitão (2,5 euros) e Presunto Ibérico 40 g (7,95 euros). Se a intenção for “Só molhar o bico”, são vários os petiscos disponíveis, como o Torricado de alheira (10 euros), do Pica-pau de touro (9 euros) ou do Atum braseado (14 euros).

Na opção “Reserva para dois”, a sugestão do Sr. Lisboa passa por entregar um pirex pronto a colocar no forno com doses reforçadas suficientes para duas pessoas. Bacalhau ou Polvo à Lagareiro com grelos salteados (25 euros/26 euros), Bochechas de porco em vinho tinto e mousseline de castanhas (20 euros) ou Rosbife de novilho dos Açores, ragoût de cogumelos e bimis salteados (28 euros) são algumas das opções.

Polvo à Lagareiro créditos: João Luís/Amuse Bouche

O Sr. Lisboa propõe ainda as “Batotas lá de casa”, congelados com Camarão em massa kadaif (12 euros/6 unidades), Croquetes de bacalhau à Brás (12 euros/6 unidades) ou Lasanha de Touro Bravo (8 euros).

Para finalizar a refeição, e prontas a degustar, são três as sobremesas do menu delivery: Maria bolacha (3 euros), Pão de Ló de Alfeizeirão (3,5 euros) e Mousse de chocolate (3 euros).

As entregas são feitas pela equipa e incluem acesso a uma playlist no Spotify com uma seleção de músicas do Sr. Lisboa.

As encomendas podem ser feitas através dos números de telefone 213 423 512 ou 910 894 678, ou via Facebook e Instagram Os pagamentos são feitos por Mbway.