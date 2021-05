A “Pequena Itália” do restaurante Lucrécia instalou-se na cidade do Porto

O novo restaurante Lucrécia combina a atmosfera intemporal com um toque pop de ficção científica, onde o destaque vai claramente para a cozinha aberta para a sala. A principal atração da carta são as pastas recheadas artesanais, como são exemplo, os Raviolis frescos de ricotta (14,80 euros) e os Raviolis de mozzarella e nduja (15,20 euros).

Já o Mozzarella Bar, conta com uma seleção de queijos e charcutaria italiana, vinda maioritariamente de pequenos produtores. Com a ligação ao “irmão mais velho” Portarossa, há alguns pratos clássicos que transitam entre espaços, como é o caso de uma pequena seleção de pizzas (Margherita, Cicciolina, Capricciosa) em forno a lenha.

Tábua de queijos e charcutaria. créditos: Lucrécia

Na carta do Lucrécia destaque para as entradas: Big big carpaccio, com coração de burrata e salsa piemontes (11,80 euros); o Abacate caprese – com mozarella, tomate coração de boi e pesto (8,60 euros) e Arancinis de riso com cogumelos e parmigiano regiano Dop (5,20 euros).

Lucrécia Rua de Côrte Real, nº 289, Porto Contactos: tel. 226 175 288

Nos pratos principais, o “Il nostro brodo di lavagante”, com tortellonis nero de camarão (15,80 euros) ou o Ossobuco com gnocchis al burro (18,30 euros). Para terminar, a Pera al limoncello, com ricotta, mel e favo de caramelo (5,40 euros) ou o Tiramisù com creme de pistacchio (5,80 euros).