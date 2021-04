O restaurante D’Avenida reabriu portas após os meses de confinamento com a carta recheada de novidades. Entre as propostas à mesa com mão do chefe de cozinha Tiago Fernandes encontra-se o Tártaro de boi com alcaparras e tutano (11,00 euros), Bão com barriga de porco e kimchee (8,00 euros), Ceviche com batata roxa e tangerina (11,00 euros), Vieira com quinoa, Beterraba e romã (12,00 euros) e Gyoza com cogumelos e Dashi (7,00 euros).

Os pratos principais passam pelo Polvo acompanhado por massala e batata-doce (19,00 euros), Pargo com ostras e espargos (19,00 euros), Camarão tigre com tortellini de sepia e queijo manouri (21,00 euros), Lombo de boi com dauphinoise trufada e espinafre (20,00 euros) e “Mendinha” de boi velho com carlino e ervilha (18,00 euros).

Restaurante D’ Avenida Avenida da Boavista, nº 2514, Porto Contactos: tel. 919 192 514 e-mail info@d-avenida.pt

Por último, as novas sobremesas do menu são Chocolate com avelã e kumquat (6,00 euros), Pera Rocha com baunilha e merengue (6,00 euros) e Cheesecake com cereja e chocolate Branco (6,00 euros).