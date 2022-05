A cozinha transalpina é tão diversa quanto as próprias identidades de cada região italiana. Para dar prova desta generosidade à mesa, o hotel Meliá Lisboa Oriente, mais concretamente o Restaurante Bistrô & Tapas, dedica este início de maio à cozinha italiana.

No que toca à ementa, nas entradas, a carta sugere Supli a Romana e Arancini Siciliano, as afamadas bolas de arroz recheadas com carne e fritas.

Nos pratos principais há duas opções de risotto: Nero e puntillitas; e Lambrusco com ervas aromáticas, com filete de dourada braseado. Já nas massas, será possível escolher entre Pappardele com ragu de javali, Linguini com frutos do mar ou Gnochis com tomate, presunto e favas baby.

A famosa Panacota de frutos vermelhos estará disponível para quem quiser terminar a refeição com uma sobremesa repleta de sabor.

Restaurante Bistrô & Tapas Av. D. João II, Parque das Nações, Lisboa Contactos: Tel. 218 930 017; E-mail gr.tor@meliaportugal.com

Durante os cinco dias do evento, o Restaurante Bistrô & Tapas apresentará um prato diferente por dia, pelo valor de 11 euros por pessoa (inclui café).