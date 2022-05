Sem esquecer o Cozido à Portuguesa, o lisboeta Zé do Cozido tem novidades na ementa

No comando do Zé do Cozido estão os empresários e amigos Paulo Pessoa e José Vieira, dupla que conta como denominador comum a paixão por boa comida e bom vinho. Um com um gosto particular em dar uma mãozinha na cozinha, antigo amor que herdou da mãe e, o outro, a preferir saborear um bom petisco e o prazer de estar à mesa.

Ponto de paragem obrigatória para quem sabe apreciar as iguarias da comida tradicional portuguesa, o Zé do Cozido apresenta propostas, sobretudo para um almoço a meio de um dia de trabalho, para uma refeição em família ou beber um copo com amigos.

“A nossa preocupação era que o cliente se sentisse tranquilo a desfrutar de uma boa refeição numa amena cavaqueira com amigos ou família num restaurante acolhedor”, explica Paulo Pessoa.

Maria Mattos

Para a missão de renovar o espaço do restaurante, os empresários convidaram o arquiteto Gonçalo Barata, que assina a decoração típica, visível nos azulejos portugueses a envolver o ambiente - uma primeira sala onde se pode ter mais interação com todo o trabalho da equipa do restaurante, outra com ambiente mais tranquilo, para quem pretende desfrutar da calma e de uma dose de conversa com os parceiros de mesa.

Os novos proprietários fizeram questão de manter o Cozido à Portuguesa (11,5 a 19,5 euros), servido às quartas e domingos, assim como o conceito da comidinha caseira, de que tanto se gosta, saborosa.

A ementa também passou por uma atualização. Pensada pelos sócios em estreita colaboração com os chefs Paulo Furtado e Ivanildo Leal, a nova ementa procura manter o equilíbrio entre a tradição e a inovação na confeção de cada prato. Estamos a falar de especialidades do mar como o Polvo à Lagareiro (17,5 euros), o Bacalhau, nas versões à Minhota (14,5 euros) e à Lagareiro (17,5 euros), e Arroz de tamboril com gambas (27,5 euros para duas pessoas).

créditos: Maria Mattos

Entre os destaques com carne há que provar o Prego na frigideira (9,95 euros), a Francesinha com batata frita e ovo (9,95 euros) e a Tábua mista com picanha e secretos (13,5 a 19,5 euros). Também vai encontrar na ementa uma série de petiscos como os Peixinhos da horta (4,5 euros), as Bolinhas de farinheira com mostarda (6 euros) e Ovos rotos (5,5 euros).

Zé do Cozido Rua José Acúrcio das Neves, nº 3 - Areeiro, Lisboa Contactos: tels. 218 470 952/962 303 576

A boa doçaria da casa traz destaques como o Leite creme (2,8 euros), queimado no momento, Cheesecake de frutos vermelhos (3,1 euros) e Bolo de chocolate (3,8 euros).

E como não há melhor ligação entre o vinho e a comida, a carta de bebidas privilegia a garrafeira portuguesa com referências de variadas regiões do país e preços, além de contar com uma opção de tinto da casa. Em alternativa, há que provar as sangrias e os sumos naturais.