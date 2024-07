Catarina Goya e José Luis Suarez são os donos do Aura Dim Sum, um restaurante em Alfama responsável por trazer os sabores e a riqueza da cozinha cantonesa para Lisboa. Neste espaço, localizado no número 88A da Rua das Escolas Gerais, o objetivo é honrar a tradição cantonesa dando-lhe um twist moderno com ingredientes do mundo e proporcionar uma experiência o mais autêntica possível a todos aqueles que o visitam.

Para quem não sabe, o Dim Sum é um dos símbolos da culinária cantonesa composto por pequenos bolinhos feitos com recurso a diferentes massas e recheios que variam entre frango, camarão ou vegetais. Apesar de os métodos de confeção variarem entre o cozido, grelhado, fritos ou a vapor, estas iguarias são quase sempre servidas nos famosos cestos de bambu. Mas o que será que tem o mundo dos dim sums de tão fascinante que fez o casal apostar num espaço especializado neste estilo de cozinha?

“A delicadeza, os sabores, as texturas, a variedade e toda a história que tem atrás das massas. Todas essas misturas que eles criaram acho absolutamente incrível. Para mim é uma comida maravilhosa”, diz a chef Catarina Goya sobre este tipo de gastronomia onde todos os pratos são desfrutados com recurso aos famosos pauzinhos.

Aura Dim Sum: o restaurante que nunca fez parte dos seus sonhos

Restaurante Aura Dim Sum - chef Catarina Goya créditos: Aura Dim Sum Divulgação

Após quatro anos a trabalhar num dos restaurantes londrinos do prestigiado Hakkasan Group, Catarina Goya queria algo diferente e foi isso que a levou, juntamente com o marido, a passar uma temporada no continente asiático de forma a aperfeiçoar a técnica deste estilo de cozinha oriental. Em 2017 regressou ao seu país de origem, o Brasil, para abrir aquele que, na altura, foi o primeiro Dim Sum Bar do país. Apesar do sucesso, a vontade em explorar outros mercados falou mais alto e, por conselho de um amigo, decidiu mudar-se para Portugal.

“Depois de termos saído de Londres não queriamos [morar em cidade] mas Lisboa é diferente”, disse, entre risos, sobre o Aura Dim Sum Lab que começou a dar os primeiros passos na capital através de serviços de caterings, eventos privados e, durante a pandemia, com delivery dos seus produtos congelados. Contrariamente ao esperado, esta fase foi um momento de viragem para o negócio que, com a ajuda das redes sociais, explodiu através das entregas ao domicílio.

“No início neguei-me porque o produto é muito delicado. A ideia foi ‘Não vou cozinhar. Vou vender os congelados e as pessoas fazem casa’ e bombou”, recorda com orgulho. Daí até abrirem o seu primeiro espaço na Bica foram dois tempos. O que inicialmente era para ser apenas um lab para eventos depressa se tornou em algo mais e que, curiosiamente, nunca fez parte dos seus planos.

“A nossa ideia na Bica nunca foi ter um restaurante. Eu não queria ter um restaurante, essa é a realidade [risos]”, diz, explicando que as longas filas de espera que, todos os dias, se formavam à sua porta levaram-na a repensar o espaço de forma a poder receber todos aquele que queriam experimentar o seu Dim Sum num ambiente de restaurante. “Nós fomos um pouco a empurrados a fazer uma coisa que, na verdade, não queriamos, mas deu certo.”

Mas dentro de pouco tempo a Bica depressa provou ser pequena demais para o número de reservas que lhe chegavam diariamente e que já não cabiam nas suas cinco mesas. Assim decidiram mudar-se para o bairro de Alfama que, desde julho de 2022, é a sua segunda casa em Lisboa e que atualmente acomoda 38 pessoas.

Das saladas aos fritos, um menu cheio de novidades

Restaurante Aura Dim Sum créditos: Aura Dim Sum Divulgação

Quem quiser aventurar-se neste tipo de gastronomia, na carta do Aura Dim Sum - que só abre ao jantar - irá encontrar uma grande variedade de dumplings, rolinhos e pãezinhos. É Catarina Goya que, juntamente com a sua equipa, todos os dias mete, literalmente, as mãos na massa para preparar aquela é a base destas iguarias feitas com recurso a muitas dobras e dobrinhas.

“A única que não fazemos aqui são as massas Wonton, que não faz sentido e não se faz em lugar nenhum do mundo, que já se compram prontas. As outras todas fazemos aqui e são todas diferentes”, afirma. Muita técnica, paciência e amor são o segredo para a confeção das centenas de Dim Sums que, todos os dias, saem da cozinha diretamente para as mesas do Aura e que esta temporada conta com várias adições no menu.

Restaurante Aura Dim Sum créditos: Aura Dim Sum Divulgação

A Spicy King Oyster Mushroom Salad, feita com cogumelo-ostra, molho picante, chalotas crocantes e amendoim torrado (12,50€), e a Golden Wonton Chicken Salad, que junta alface romana, wontons crocantes de frango, maionese kewpie, sriracha, cenoura, rebentos de feijão, ervas frescas e amendoim torrado (13,50€) são as duas novidades de saladas refrescantes que mais saem neste momento.

Na secção de Dim Sum ao vapor destaca-se o recém-chegado Fun Guo, composto por Bbq de porco a moda do cantão, camarão, cogumelos shiitake, amendoim e cebolinho chinês (3 unidades/9,50€), e que convive com um dos bestsellers da casa: o Spicy Pork Belly & Kimchi Shumai, feito com Barriga de porco, kimchi, cebolinho, gengibre, cogumelos shiitake e chilli oil (3 unidades/9€).

Restaurante Aura Dim Sum créditos: Aura Dim Sum Divulgação

Se for para Guo Tie grelhado pode descobrir os Hakka Fish Dumplings onde o robalo – que pode dar lugar a outras variedades de peixes - se mistura com o cebolinho chinês, a malagueta fresca e o gengibre (5 unidades/11,50€). Os fãs de fritos não devem deixar de provar o Sesame Prawn Toast (3 unidades/9€) que foi alvo de uma adaptação mais delicada para este menu. Este pão crocante coberto com camarões e sementes de sésamo foi um dos pratos favoritos do ator Luke Evans que, a par do modelo Jon Kortajarena e o casal de atores Michael Fassbender e Alicia Vikander, já se rendeu às criações da chef.

Restaurante Aura Dim Sum créditos: Aura Dim Sum Divulgação

Já o Fresh Tellowfin Tuna Wontons with Fish Roe (4 unidades/11€) encaixa-se na categoria dos cozidos e é confeccionado com atum, edamame, gengibre, cebolinho e ovas de peixe. Por fim é temperado com um molho picante que, à semelhança dos recheios, também é feito de forma totalmente artesanal. O facto de todos os pratos serem feitos em pequenas quantidades faz com que não exista desperdício. Quando acabar, acabou.

Para terminar, o Aura Dim Sim decidiu ainda alargar a sua oferta de sobremesas com o Thai Jasmine Rice Ice Cream (5,50€). Este gelado de arroz de jasmim aromático com papel de arroz crocante e wasabi vem adicionar um toque de suavidade à carta onde já se encontrava o famoso Aura Signatura Ice Cream (5,50€) que ao juntar sementes de sésamo preto tostado com topping de amendoins torrados consegue juntar o doce e o salgado numa única bola de gelado.

Restaurante Aura Dim Sum créditos: Aura Dim Sum Divulgação

Para ajudar todos aqueles que visitam o seu espaço pela primeira vez e não sabem o que escolher, Catarina Goya criou um menu degustação que promete facilitar a tarefa. Por 120€ é possível experimentar os bestsellers da casa e ainda diferentes propostas de chás artesanais e cocktails exclusivos.

Informações Morada: Rua das Escolas Gerais, 88A. 1100-215 Lisboa Telefone: +351 910116489 Horário: Todos os dias entre as 18h30 e as 23h30

Para além disso, o espaço tem agora disponível duas boxes – uma de brunch e outra de jantar disponíveis em regime de delivery ou de recolha no local na área de Lisboa - que permite a todos os clientes desfrutar das suas criações gastronómicas no conforto da sua casa.

