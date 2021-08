Mais comprido em cima e muito curto de lado, o undercut ganhou grande protagonismo no início do século XX. Entre 1910 e 1940, era um dos cortes de cabelo mais pedidos aos barbeiros e aos cabeleireiros. Na década de 1980, foi recuperado e voltou a ser usado por muitos homens. Em meados da de 2010, este penteado masculino esteve novamente em voga e, na primavera/verão de 2021, também tem sido um dos mais pedidos, como confirma Márcio de Vecchi, um dos barbeiros da cadeia The Barber Company.

"Há uma procura por um tipo de corte mais baixo, sem aparecer muito a pele de lado, um pouco mais longo em cima para que os homens o possam pentear. Os mais jovens preferem o undercut, navalhado ou começando pelo pente 0,5 ou até mesmo pelo pente 0 para um corte mais rente, mais junto à pele, que também é mais fresco. É uma das tendências, também por causa do calor", esclarece o barbeiro brasileiro. Essa está, todavia, longe de ser a única tendência a marcar os visuais masculinos do verão.

"A barba é uma tendência que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, tanto a barba mais rala, que surge quando os homens ficam dois ou três dias sem se barbear, como a barba mais longa, que exige cuidados maiores", refere Márcio de Vecchi. "Devem ser hidratadas com um óleo ou com um produto que deixe o pelo mais macio", recomenda. "As barbas curtas também dão trabalho porque exigem linhas bem feitas, tanto as que ficam abaixo do pescoço como as que ficam na linha da bochecha. Tanto uma como outra têm caído no goto nos últimos anos porque, em termos estéticos, deixam o homem mais bonito e mais elegante também", considera o barbeiro.

"Muitos já perceberam que exibir uma barba irrepreensível exige cuidados. Não é que dê muito trabalho mas dá algum", adverte. A pandemia não veio facilitar a vida aos homens que a usam. "Com as máscaras, os pelos ficam desarrumados e mais amassados", refere ainda. Durante os períodos de confinamento, com as barbearias encerradas, muitos optaram por desfazer-se, pelo menos temporariamente, da barba. Alguns até arriscaram pedir a familiares e amigos para lhes cortar o cabelo. Nem sempre correu bem.

"Tivemos de corrigir muita coisa", confessa Márcio de Vecchi. Para além de sugerir penteados e cortes, o cabeleireiro e barbeiro brasileiro também tem o hábito de recomendar produtos de cuidado capilar aos homens que procuram as barbearias da The Barber Company. A cadeia francesa, que chegou a Portugal em 2018, desenvolveu e comercializa uma marca própria, com o mesmo nome, que inclui champôs, produtos de limpeza e hidratação de rosto e barba, óleos de barbear e géis e ceras de pentear.