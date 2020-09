Mais curta ou mais longa, a barba tornou-se essencial. Apesar de se dizer que já está fora de moda, são muitas as celebridades que têm exibido um rosto peludo, como pode ver nesta galeria de imagens. A barba hoje funciona como identificador da personalidade e do estilo do próprio. O barbeiro Bruno Oliveira, da Barbearia Oliveira, em Lisboa, dá a conhecer os tipos de barba que estão na moda e como os homens a devem cuidar:

- Barba de três dias

Provavelmente, o estilo de barba que as mulheres mais apreciam e até incentivam os seus parceiros a experimentar. Só que o que aparenta ser uma espécie de desleixo cuidado dá quase tanto trabalho como tirar tudo. "É preciso fazer uma limpeza do excesso de barba e passar a navalha para fazer os contornos", explicou Bruno Oliveira em declarações à edição impressa da revista Saber Viver.

- Barba cheia

Com mais de uma a duas semanas, a barba já precisa de outros cuidados e requer mais atenção da parte dos homens. "Algumas pessoas querem manter sempre os quinze dias de crescimento, e têm que acertar semanalmente ou quinzenalmente para não passar daqueles centímetros de barba", comenta Bruno Oliveira, à frente da Barbearia Oliveira, localizada em Alfama.

- Old dutch ou afunilada

Este tipo de barba conquistou os portugueses e faz as delícias de Bruno. "Temos o privilégio de apanhar muitas barbas grandes aqui, mais longas, afuniladas, muito giras", conta. Porém, quanto maior o tamanho da barba, mais cuidados se tem de ter. "Lavar a barba, aplicar condicionador, secar com secador, aplicar óleo e escová-la, pelo menos, duas vezes ao dia", recomenda ainda o especialista.

Nas redes sociais, como pode comprovar de seguida, são muitos os homens de barba que, a avaliar pela quantidade de gostos, de corações, de comentários e até de partilhas, fazer furor.