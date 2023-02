trend23 para ele: Torne os seus looks mais cool com estes sobretudos

O sobretudo é um casaco essencial no armário masculino e isso, deve-se não só ao facto de ser um otimo agasalho para o inverno, mas também uma peça que prima pelo corte e funciona na perfeição com looks mais formais e também casuais.

Atualmente, são vários os modelos que já tem disponíveis, assim como cores, o importante mesmo é que consiga adaptá-los ao seu estilo e torne os seus looks mais elegantes.

Posto isto, vamos mostrar-lhe sugestões destes casacos para que possa eleger o seu favorito.