trend23 para ele: as bolsas não são só para elas

Longe vai o tempo em que só as mulheres podiam usar certo tipo de acessórios, atualmente, tudo é permitido e os homens vão ganhando cada vez mais terreno nesta área.

As malas são um destes acessórios must-have e as quais não pode deixar de lado na hora de escolher os seus looks. Para ajudá-lo vamos dar-lhe cinco sugestões destes acessórios.