trend21 para ele: aposte na vibe dos estampados

Para alem das cores garridas, os estampados coloridos são a grande tendência de destaque deste verão. Longe vão os dias em que sair de casa com um look all black era divertido. Neste verão, queremos cor, queremos vida e queremos looks que transpareçam felicidade. Adicione uma pitada de alegria através da sua indumentária e arrisque em camisas com os padrões mais arrojados que encontrar.

Conheça as nossas sugestões para o fazer em bom: