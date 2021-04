Tanto na indumentária feminina como na masculina, a camisa é um essencial absolutamente indispensável. Com uma única camisa consegue construir vários looks diferentes, podendo até pensar neste básico como uma tela em branco, tela esta que se molda à estética que pretendemos conseguir, consoante o styling.

Certamente já terá este básico no seu guarda-roupa, por isso inspire-se nestas 3 formas de o usar:

Casual com calções

Uma camisa, seja lisa ou com padrões, combinada com calções transforma-se numa peça completamente casual. Se arregaçar as mangas e a deixar para fora dos calções, tem um look totalmente informal para os dias mais descontraídos de verão.

Look preppy com pullover de gola redonda

Se a ocasião pedir um pouco de formalidade, este é o look a apostar: uma camisa com um pullover por cima, para ganhar um certo destaque. Acaba por ser diferente do que utilizar apenas a camisa, mas também sem ser tão formal como utilizar um blazer.

Com biker jacket

O biker jacket por cima da camisa torna o look adequado para o quotidiano, tendo um equilíbrio ideal entre um look descontraído, mas cheio de pinta.