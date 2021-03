São vários os tipos de casaco de fatos e várias as técnicas para abotoá-los. Existem modelos para todos os gostos, desde blazers com um único botão a double breasted. Por isso, esclareça todas as suas dúvidas relativamente às regras de vestuário masculino e marque diferença com pequenos detalhes, conseguindo assim, uma imagem mais cuidada.

Blazer com um botão

Se tiver algum blazer com apenas um botão, saiba que deve mantê-lo sempre fechado.

Blazer com dois botões

O blazer com dois botões é um dos modelos mais comuns e a forma mais correta de usá-lo é fechar apenas o primeiro botão, deixando o último aberto.

Blazer com três botões

O blazer com três botões é um pouco mais flexível, visto que é um modelo que já está ultrapassado. O mais indicado é que aperte o botão do meio e que mantenha o último aberto. Quanto ao primeiro botão, pode deixar como preferir.

Blazer double breasted

Os blazers cruzados devem ser apertados da seguinte forma: primeiro aperte o botão interno, de seguida feche o casaco, aperte o botão central e deixe o último, tal como na imagem abaixo. Quanto aos botões superiores, estes são meramente decorativos.

Colete

Quem fala de blazers, também fala de coletes. Aqui a regra é muito simples: deve deixar apenas o último botão aberto, tal como na imagem abaixo.

Quando estiver sentado

Quando estiver sentado deixe o casaco aberto, apenas por três razões: vai ficar mais confortável, não vai forçar os botões e nem vai deixar o casaco com mau aspecto.

Curiosidades

São várias as histórias que se ouvem a respeito da origem destas regras, mas a mais comum diz respeito ao rei inglês Edward VII, que no fim do século XIX tinha o hábito de usar o último botão do seu fato aberto por estar um pouco acima do peso. A partir daí, diz-se que todos os homens da época acabaram por o usar da mesma forma por respeito ao rei. Posteriormente, os fatos começaram a ser desenvolvidos com essa finalidade até os dias de hoje.