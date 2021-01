Os tipos de colarinho que melhor combinam com o seu rosto

Hoje em dia existem vários tipos de camisas, cores, punhos e também colarinhos, mas no entanto nem todos favorecem todos os tipos de corpos.

Desta vez, o foco está nos colarinhos e quais os que funcionam com cada tipo de rosto. Se ficou curioso para saber qual o que combina mais consigo, dê uma vista de olhos abaixo.

Rosto redondo

Este tipo de rosto é caracterizado por ter as bochechas cheias e o queixo redondo. Estes são os colarinhos que funcionam e os que não. Uma boa aposta para alongar e afinar o seu rosto é o narrow point, que é indicado para quem tem um estilo mais trendy, o button down, para quem pretende um look mais casual e o clássico, para um look mais formal.

Rosto quadrado

No caso de ter o queixo mais largo e o seu rosto ter um aspeto largo e angular, este é o seu tipo. Aqui o que deve ser evitado são os colarinhos abertos, já que estes iram conferir uma aspeto mais cheio e arredondado, sendo que deve apostar no clássico, bastante versátil e pode ser utilizado em looks formais e casuais, o narrow point, se pretender fugir do clássico e ter um look mais trendy e o button down, para um ar mais sporty e casual.

Rosto diamante

Este tipo de rosto caracteriza-se pelas maçãs salientes e pelo queixo prolongado e pontiagudo. Aqui devem ser evitados os colarinhos compridos e pontiagudos, já que estes vão tornar ainda mais fino o seu queixo. Posto isto, deve optar por um colarinho com abertura média, para um look mais casual, pelo italiano, para um look mais trendy, e pelo francês, se pretender um look mais clássico e formal.

Rosto retangular

Se o seu rosto é mais comprido e o seu queixo tem o formato da letra U, o seu rosto é retangular. Os colarinhos que funcionam são os mais abertos, visto que vão tornar o rosto mais cheio. Para isso, aposte no de abertura média, que deve ser usado no dia a dia, no francês, se pretender um looks mais trendy, e no italiano, para ser usado em ocasiões mais formais.

Rosto oval

Este é o tipo de rosto que funciona em todos os colarinhos e por isso, pode optar por qualquer um destes sem ter medo de errar.