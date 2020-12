Um bom fato requer um bom investimento, até porque estamos a falar de peças com materiais delicados e que se forem bem tratados conseguem durar anos e anos.

Para isso, é importante cuidar dele com o maior dos cuidados e seguir algumas dicas básicas, como as que lhe mostramos em seguida.

Dê uma vista de olhos!

1. Se tem que usar fato todos os dias, convém ter pelo menos três opções no seu armário. O ideal é tentar criar uma rotação entre as diferentes indumentárias. Este conselho também é válido para as camisas e sapatos.

2. Muitos homens compram fatos que não são exatamente o seu tamanho. Se vai fazer um investimento desta natureza, compre um que seja mesmo a sua medida, para garantir que lhe assenta na perfeição.

3. As calças do fato são a primeira peça a ficar com um aspeto mais gasto e sujo, por isso, quando comprar um considere a compra de dois pares de calças e um casaco. Este investimento vai permitir também que faça alguns coordenados diferentes, conjugando outras peças como camisas e pullovers.

4. Um erro comum entre muitos homens é encherem os bolsos dos fatos, quer seja do casaco ou das calças, com as chaves, o telemóvel e a carteira. Isto vai fazer com que os bolsos acabem por estragar-se mais facilmente.

5. Em relação à limpeza, evite ao máximo as lavagens a seco. Por vezes, os produtos utilizados nestas lavagens profissionais prejudicam as fibras naturais dos fatos.

6. No caso de ter pelos ou alguma sujidade, sugerimos que limpe o fato apenas com um pano molhado. Pode também optar por passar um rolo autocolante para retirar os pelos que estão agarrados ao tecido.

7. Quando precisar de passar este tipo de peças o ideal é recorrer a um ferro a vapor.

8. Pendure e arrume sempre os seus fatos como deve de ser. Por mais cansado que esteja, nunca deixe o fato numa cadeira ou no bengaleiro de entrada de casa. Invista em cabides próprios, com ombros largos, e pendure-os num armário espaçoso para respirarem melhor.

9. Se tiver peças que se destinam apenas para determinada estação do ano, tenha especial cuidado ao arrumar os fatos da estação que terminou, para não os estragar.

10. Tenha sempre os mesmos cuidados quando embalar os seus fatos quando for de viagem. Se vai para fora regularmente, compre um saco próprio para manter o seu fato sempre impecável.