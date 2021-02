Alguns homens negligenciam a forma e o aspeto com que o blazer fica no corpo, optando apenas por se forcarem na cor, no material ou no design da peça. O problema é que muitas vezes, principalmente quando se fala de peças de alfaiataria, isso pode prejudicar seriamente o look que se pretende.

Posto isto e para que o seu estilo deslumbre, nada como estar atento a estas quatro dicas básicas para escolher o blazer que melhor lhe assenta na perfeição.

Mangas

Quer o comprimento quer o volume das mesmas são muito importantes. Não podem ser muito longas porque vai parecer que encolheu dentro do blazer nem muito curtas. O ideal é que, com os braços esticados, a camisa fique visível cerca de um a dois centímetros. Relativamente ao volume das mangas, tendo em conta que terá de se sentir sempre confortável, não é conveniente que sobre muito tecido, especialmente se for magro, e muito menos que fique à justa porque aí parece que a roupa está a pedir socorro.

Ombros

O ideal é que as costuras assentem onde os ombros terminam e os braços começam. Caso esta linha seja ultrapassada vai claramente passar a imagem que o casaco lhe está largo e não à medida, como é suposto. Curto, quase à míngua, para além de lhe ir causar desconforto e afetar os movimentos, faz com o tecido comece a enrugar e a esgaçar com o tempo, para além de lhe estragar o look por completo.

Peito e abdómen

O blazer não é apenas um casaco, ou seja, serve para lhe dar um estilo cool e mais sofisticado, mas também serve para valorizar a silhueta. Assim sendo, aposte em algo que afine ao de leve na cintura, sendo mais largo nos ombros e quadril. Caso note que o blazer faz uma linha reta em toda a sua altura é porque está grande. Se por outro lado enrugar e ficar marcado quando aperta o botão é porque está pequeno.

Comprimento

Para ficar mesmo impecável, nada como também ter noção do seu comprimento vertical. Os modelos mais formais devem terminar paralelamente ao fim do fecho das calças, mais coisa menos coisa. Já os modelos casuais podem ser mais curtos, mas nunca a chegar perto do quadril.