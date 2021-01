A forma de vestir pode revelar muito sobre a atitude e confiança de um homem. Para isso, é importante que tenha cuidado na hora de escolher os seus looks, para que estes o representem na perfeição.

Posto isto, vamos dar-lhe sugestões para que saiba em que peças deve investir e como pode criar o seu próprio estilo.

Lembre-se de que 'menos é mais'

Não acumule roupa. Oo ideal é ter apenas algumas peças básicas que sejam fáceis de conjugar com outras. Por isso se ainda não as tem, invista em pelo menos três peças essenciais: calças de ganga, camisa branca e um bom casaco de pele.

Cuide da sua roupa

Dê durabilidade às suas peças e comece a poupar da melhor forma. Assim não terá que estar sempre a gastar dinheiro em algo que não é necessário. Cuide da sua roupa e não a deixe suja por muito tempo, principalmente quando esta tem algumas nódoas. Retire as manchas o mais rápido possível e guarde-a dobrada num local seco e arejado.

Em casa use roupa mais antiga

Não saia à rua com peças que já estão desgastadas, desbotadas ou mesmo rasgadas. Prefira usa-las apenas em casa e quando sair vista-se de forma mais cuidada. Acredite que uma imagem limpa e cuidada faz toda a diferença.

Crie um estilo próprio

Não procure mudar o seu estilo constantemente. Se não se sentir 100% confortável tente apenas melhorá-lo. Vista-se de acordo com a ocasião e sinta-se confiante com a sua imagem.

Vista-se consoante a ocasião

Nunca vá a um evento com roupa desportiva, a não ser que seja algo ligado ao desporto, claro. É importante que se sinta bem fora de casa, por isso se quiser personalize o seu look, mas garanta sempre que se veste de acordo com a ocasião e não destoa do dress code.

Evite as manchas de suor

Se é uma pessoa muito nervosa e está constantemente a transpirar, tenha sempre uma peça de roupa extra para trocar caso seja necessário. Opte também por um desodorizante próprio para o efeito.

Combine o cinto com os sapatos

Apesar de não ser uma regra, o ideal é combinar o cinto e os sapatos, acessórios que devem ser sempre da mesma cor.

Cuidado com as meias brancas

Evite usar meias brancas quando vestir umas calças clássicas e sapatos escuros. Prefira meias num tom escuro e de preferência até ao joelho.

Tenha bom senso

Tenha consciência do seu formato de corpo e aposte em peças que favoreçam a sua silhueta. Se gosta muito de um artigo de roupa que provavelmente não o irá favorecer, o melhor é deixá-lo de lado.