Não é nenhuma novidade que os homens nem sempre sabem qual o modelo que melhor se adequa ao seu tipo de corpo e quando se trata de calças de ganga, atualmente existem vários modelos que influenciam que podem dificultar esta escolha.

Embora antigamente os jeans straight, ou retos, fossem o modelo de eleição, nos dias de hoje a preferência acaba por recair nos modelos mais justos, como é o caso do slim e do skinny.

Se ainda não sabe bem qual a diferença entre eles, dê uma vista de olhos abaixo.

Calças slim

Em português significa estreito, destacando-se assim por ser um modelo mais justo ao corpo do que o tradicional modelo reto. O seu visual fica mais cool e proporcional, uma vez que afunila a silhueta de acordo com as linhas da perna. Consegue ser um modelo extremamente versátil, podendo ser usado com blazers, camisas e sapatos conferindo um look mais elegante com t-shirts e ténis para algo mais casual. Tudo irá depender, é claro, da cor e lavagem escolhida para cada ocasião.

Calças skinny

Em comparação com o modelo anterior, os skinny são mais justos e colados ao corpo, realçando substancialmente as curvas da perna. Estes não são tão versáteis como os slim, até porque em homens com excesso de peso ou muito musculados dá uma aparência apertada e visualmente nada atrativa. Uma vez que 'menos é mais', se não é um homem magro, tenha em atenção para não comprar um modelo muito justo.