Cores

Agora que está a organizar o seu armário é importante definir as cores que vão estar presentes. Inicialmente convém optar por cores neutras em vez de tons fortes ou estampados, isto porque são sempre mais fáceis de conjugar e assim não corre o risco de não acertar no look.

Destaque

Como referimos acima, é importante começar por peças com cores básicas, mas isso não impede que não possa ter umas calças de cor ou uma camisa com padrão. Aqui a escolha é inteiramente sua. Certifique-se apenas que tem peças que funcionem com aquilo que vai comprar, para não se perder novamente.

Necessidades

Lembre-se que o seu armário cápsula deve refletir a sua personalidade, os seus gostos e, acima de tudo, as suas necessidades. Se no seu trabalho pode usar roupas mais descontraídas, deve apostar em peças como jeans, t-shirts, casacos e algumas malhas. Se for obrigado a um estilo mais formal, deve apostar em calças de fato, camisas e blazers.

Estilo

Mais uma vez, é importante referir que a seleção de peças é feita consoante o seu gosto e estilo pessoal. Se por acaso ainda tiver algumas dúvidas em relação ao que pretende, o melhor é optar sempre pelos básicos.

Expansão

Assim que o seu armário cápsula estiver pronto, pode ir adicionando algumas peças que estejam em falta ou que simplesmente façam sentido para si.