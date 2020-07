Existem peças que o fazem menos elegante e com que pareça mais volumoso do que é. Para evitar situações destas, o ideal é aprender a vestir-se de forma correta e conhecer aquilo que mais o favorece. Coisas simples, como deixar os bolsos das calças sem nada ou até mesmo ter atenção aos estampados das t-shirts podem fazer com que "emagreça" a olhos vistos. Aprenda como disfarçar esses quilos a mais com a nossa ajuda.

Decote em V

Usar decotes em V é algo que favorece a silhueta masculina e feminina uma vez que acaba por enaltercer a zona do pescoço e elimina o efeito redondo desta área. É no entanto importante que o decote não seja muito grande ou pronunciado de forma a não criar o efeito de seta em direção à barriga.

Malhas finas

Nos meses mais frios existe tendência para se apostar nas malhas mais grossas e quentes. Mas, quanto mais grossas forem as peças, maior é a ilusão de um corpo volumoso. É importante que, na altura de ir às compras, comece a apostar em peças mais finas e leves.

Esvaziar os bolsos

Ter os bolsos das calças cheios de coisas é o primeiro passo para que pareça que tem muito volume corporal. O ideal é ter consigo apenas o essencial e colocar os restantes itens dentro de uma bolsa ou mochila.

Riscas verticais

As riscas verticais são as melhores amigas de quem pretende dar a ilusão de uma silhueta mais magra ou, até mesmo, parecer mais alto. Aposte em peças com este padrão e deixe de lado as riscas horizontais.