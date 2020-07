Denim jacket: a peça intemporal do armário masculino

O casaco de ganga é uma peça intemporal, tal como os jeans e por isso, é indispensável no armário masculino em qualquer altura do ano.

Mais grosso ou mais fino, azul ou de outras cores, esta peça é sem dúvida um must have que funciona num look mais descontraído e repleto de estilo.

Inspire-se nas sugestões que temos para si e não dispense usar esta peça.