As camisas são das peças mais usadas pelos homens, quer para o trabalho quer para o dia a dia. Lisas, estampadas, de cores básicas ou mais irreverentes, existem peças para todos os gostos e também para todas as ocasiões, mas será que sabe distingui-las?

Dê uma vista de olhos nas nossas dicas e aprenda a distinguir a camisa formal da casual.

Cor

À semelhança do armário feminino, a cor que prima pela elegância e formalidade é o branco e, por isso, uma camisa branca é sem dúvida um must have. No caso da camisa preta, esta torna-se uma peça mais casual e que deve ser usada somente no dia a dia e não no trabalho ou num evento mais formal.

Material

As camisas formais são, na sua generalidade, feitas de algodão, mas também já é possível encontrá-las em outro tipo de materiais, como é o caso do poliéster ou até mesmo da seda. Mas é importante que não ligue apenas ao material e tenha em conta todas as outras características referidas, pois é muito fácil encontrar camisas casuais em algodão.