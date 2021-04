Em tempos existia o estigma que as malas eram uma peça feminina e que estavam fora da indumentária masculina. Pois bem, por cá discordamos totalmente. As malas são um objeto que prima pela praticidade, enquanto acrescenta estilo ao look e, tanto os homens como as mulheres podem e devem querer estar “hands-free” com malas que acrescentam interesse ao look, seja um toque de cor, uma silhueta diferente ou até mesmo brincar com os tão badalados gender roles.

Como tal, aconselhamos a que os nossos leitores masculinos arrisquem a acrescentar malas aos seus looks, sejam elas mais masculinas ou até mesmo com alguma feminidade. O importante é que se sintam bem a explorar novos caminhos no mundo da moda.

Conheça, então as nossas sugestões de malas que se conjugam bem com outfits masculinos.