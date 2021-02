Se tivéssemos que escolher uma peça de roupa que fosse a definição de versatilidade, a escolha seria obvia - a camisa branca.

A camisa é, muitas vezes, a estrela de qualquer “armário cápsula”. Isto é, quando se escolhe um número limitado de peças de roupa, que entre si, se multiplicam em variadíssimos conjuntos.

Este é o básico mais indispensável precisamente por ser capaz de ser integrado em qualquer look, para praticamente qualquer ocasião, dependendo de como é utilizado e do seu styling.

Encontrámos três formas de utilizar a camisa branca que se traduzem em três looks distintos:

Simples

Calças de ganga e uma camisa branca. Não é propriamente inovador, ainda assim é um “go to” para todas as fashionistas. Princesa Diana, Grace Kelly, Kate Moss, Sarah Jessica Parker e tantas outras foram fotografadas a utilizar este look tão simples, que tudo o que tem de simplicidade, também tem em elegância.

Malha

Colocar uma malha por cima de uma camisa branca é uma forma de adicionar interesse visual ao look, dando-lhe um aspeto mais jovem e colegial. Uma das tendências do momento são os coletes de malha, utilizados em conjunto com a camisa. Se não tiver um colete pode optar por utilizar um casaco ou uma camisola de malha por cima da camisa, transformando o seu outfit.

Gola alta

Para os últimos dias de frio que se têm demonstrado teimosos a não querer ir embora, utilizar uma camisola de gola alta por baixo da camisa branca vai mantê-la quente e com estilo. A camisola pode ser de uma cor clara para passar mais despercebida, ou pode aproveitar para fazer contraste, utilizando uma cor forte.