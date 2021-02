trend21: o foco está nas riscas

A clássica camisa de botões com riscas navy é uma presença em tantos roupeiros pelo mundo fora, e a constante evolução da moda trouxe-nos inúmeras reinvenções deste básico.

Com riscas largas ou finas, coloridas ou neutras, em malhas, vestidos, saias ou calças, o ingrediente mágico das listas verticais ou horizontais prova-se uma aposta seguríssima em todos os outfits.

Conheça as nossas sugestões de peças com o padrão que que combina bem com tudo: