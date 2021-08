O verão costuma ser a altura mais propicia para arriscar e brincar com a cor nos looks, mas numa altura em que toda a gente o faz, arriscar é fazer precisamente o contrário. Enquanto muitos apostam em camisas coloridas, estampas complexas e cores fortes, vestir um look all black é que vai marcar pela diferença.

Não é por ser verão que o preto está fora do radar da moda, antes pelo contrário – inspire-se nestes looks all black perfeitos para o verão.