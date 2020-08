Ter peças com ar desportivo no armário é uma ótima solução para compor looks naqueles dias onde não lhe apetece usar nada muito composto.

Sweaters, polos, t-shirts, calções e joggers são boas opções para visuais mais descontraídos, onde o estilo que reina é o desportivo mas sem ser muito evidente.

Dê uma vista de olhos nas sugestões que selecionámos para si e aposte nestes looks.