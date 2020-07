tendência para ele: saiba como usar a t-shirt longline

A t-shirts são as peças must have do armário masculino e não existe praticamente ninguém que não tenha uma verdadeira coleção delas.

Com decote redondo, decote em V, oversized, justa, curta ou comprida são vários os modelos que pode encontrar nas lojas. Mas, hoje vamos falar-lhe de um em específico: o longline.

Veja cinco dicas que vão fazer com que conheça este modelo e aprenda a usá-lo da melhor forma.

Longline vs oversize

Ao contrário do que possa parecer, as t-shirts longline não são iguais às oversized. Tal como o nome indica, longline está relacionado com o comprimento e não com largura, ou seja, este modelo é mais justo e maior em comprimento.

Equilíbrio

Sendo que é mais comprida do que as t-shirts habituais, é necessário que exista um equilíbrio com as restantes peças. Uma boa opção é optar por um modelo de calças mais justo, para que o look fique bem compensado.