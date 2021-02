tendência para ele: opte por carteiras elegantes

Existem milhares de carteiras no mercado, desde as mais simples até às mais irreverentes, o que faz com que não falte variedade consoante o gosto e o preço de cada pessoa.

Se pretende um modelo mais elegante e sóbrio, está na altura de deixar de lado tudo o que possa ser mais infantil, como padrões ou cores vivas, e optar por modelo elegantes, simples e sóbrios.

Posto isto, selecionámos algumas opções para que se possa inspirar na sua próxima compra.