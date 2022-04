O dia do casamento é um dia muito especial e todos os preparativos são pensados com muito amor e carinho para que tudo seja único. Os looks escolhidos, tanto os dos noivos como os dos convidados, são um dos elementos que tem maior destaque no grande dia.

A Giovanni Galli reuniu algumas propostas, para todos os estilos e gostos, para os convidados brilharem neste dia memorável.

CASAMENTO DESCONTRAÍDO

Um casamento na praia ou numa quinta pedem um look mais descontraído. A Giovanni Galli tem várias opções que podem ser escolhidas para este dress code, desde calças, camisas, gravatas, polos, ou até mesmo combinar um dos nossos fatos com um par de ténis.

Para um look mais casual, umas calças em sarja e uma camisa branca com uns mocassins, não há como errar. Para dar um toque mais clássico, podem ser adicionados ao look um blazer e/ou uma gravata com uma cor vibrante, que é um must-have nesta estação.

CASAMENTO FORMAL

Se, por outro lado, quiser optar por um estilo mais formal a Giovanni Galli também oferece várias opções adequadas. Destacamos o tradicional fato completo que, sendo intemporal, será sempre uma opção segura.

Concebidos em materiais italianos de alta qualidade, esta marca de prestígio oferece uma vasta amplitude de peças formais com destaque para as os blazers de dois botões e para as calças de corte reto de cores mais discretas como o azul escuro, o cinzento e o preto.

Se quiser acrescentar algum elemento de destaque, uma gravata combinada com um lenço de bolso da marca são os complementos ideais e estão disponíveis em várias cores e padrões.