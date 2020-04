1. Preparação

Antes de começar, verifique a bateria do aparador, para não ter de interromper a sessão por falta de carga. Lave o cabelo e seque-o no sentido do corte final desejado. Coloque uma toalha sobre os ombros, tal como no barbeiro. Fique em pé em frente a um espelho, de forma a que consiga ver o topo da sua cabeça para identificar as irregularidades, muitas vezes localizadas junto à nuca.

2. Cortar o cabelo: Passo a Passo

O segredo de um corte regular é ficar bem perpendicular ao crânio, com os dentes do pente ligeiramente para cima e cortar no sentido contrário ao do crescimento do cabelo. O mais comum para um corte de cabelo “clássico” é a utilização de dois pentes diferentes.

Comece com o corte mais longo, de seguida, continue com o tamanho de corte mais curto para a nuca e as laterais por exemplo. Durante o corte, o aparador deve estar sempre em movimento.

Regularmente, pare para pentear o cabelo e apreciar o resultado. Apare se necessário.

Durante o corte, é possível que pequenos cabelos ou pelos se acumulem e possam vir a abrandar o funcionamento da máquina. Desligue o aparador e use a escova fornecida para remover a sua maioria.

Por fim, utilize uma tesoura para aparar em torno das orelhas, patilhas e nuca. Considere também rapar os pêlos que crescem “em redor”, os cabelos mais curtos na nuca, por exemplo, escolhendo o tamanho de corte mais curto.

Dicas: Rowenta