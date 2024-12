Preparar a barba antes de a cortar

Antes de começar a cortar a barba é importante ter uma ideia daquilo que quer fazer para que não haja surpresas. A barba deve ser lavada com um sabão próprio para o efeito, visto que usar um produto para o corpo está fora de questão. Após a lavagem não se deve esquecer de secar bem, pois se os fios da barba estiverem molhados podem causar um corte desigual. Por fim, deve pentear para desembaraçar os fios e para ter um ponto de partida.

O corte

Deve sempre cortar na direção em que o pelo cresce, pois isto ajuda a evitar pelos encravados e irritações na pele. Uma dica, será começar com um pente maior para que perceba o que gosta, uma vez que se cortar logo muito já não pode voltar atrás. Se é adepto da moda dos bigodes então não se pode mesmo esquecer de cuidar do seu. Se gostar que este não fique por cima do lábio superior deve colocar a máquina virada para uma das bochechas e seguir a sua trajetória. Para os que gostam de ter o bigode maior, podem aparar com uma simples tesoura. Para definir as zonas das bochechas e do pescoço, deve utilizar uma lâmina que vai ajudar a ter um aspeto mais definido e clean, na zona da bochecha pode cortar de forma reta ou numa linha curva para parecer mais natural. Uma boa técnica para trabalhar junto do pescoço é colocar dois dedos acima da maçã de adão e cortar o que estiver para baixo, mas não corte demasiado acima ou não vai parecer natural.

Cuidado pós-corte

Depois de cortar a barba, deve tratar dela com um óleo específico para o efeito que não só vai judar a manter um aspeto saudável, mas também a cuidar da pele por baixo contra queimaduras de lâmina e pelos encravados. Para finalizar, deve passar uma escova para estilizar a sua barba e retirar o excesso de produto.