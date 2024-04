O estilista Ralph Lauren apresentou, esta segunda-feira, a sua coleção #RLFH24 cujo desfile se realizou no seu estúdio em Nova Iorque. "Cada peça na coleção Fall/Holiday 2024 é unicamente individual —relembrando a vida do designer — que é eclética, sobresposta e pessoal", afirmou a marca na sua página de Instagram. Clique na galeria e veja as propostas da marca Ralph Lauren.