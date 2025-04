Anne Hathaway foi um dos rostos conhecidos que marcaram presença no desfile da coleção outono 2025 da Ralph Lauren, na cidade de Nova Iorque, na quinta-feira.

Na ocasião, a atriz, de 42 anos, escolheu um look que a fez ficar em destaque na imprensa internacional.

Anne Hathaway escolheu um casaco bege que combinou com uma calças de ganga no mesmo tom e com muito brilho, uma vez que estavam repletas de lantejoulas. O look ficou completo com uma camisola branca. Veja nas imagens da galeria.

Leia Também: Desfile na neve. As 10 celebridades que marcaram presença no evento