Os Hamptons, conhecidos por serem uma zona balnear de luxo que atrai figuras da música e estrelas de Hollywood, foram o cenário do desfile da nova coleção de primavera da marca Ralph Lauren. “Os Hamptons são mais do que um sítio. É um mundo natural de infinitos céus azuis, oceano, campos verdejantes, e cercas brancas, entre a rusticidade e a elegância com uma luz que tem atraído artistas há várias décadas. Tem sido a minha casa, o meu refúgio e sempre uma fonte de inspiração”, disse o designer norte-americano na sua conta oficial de Instagram. Clique na galeria e veja as propostas Spring 2025 da Ralph Lauren.