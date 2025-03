Selena Gomez foi uma das celebridades que mais se destacou nos Óscares, que decorreram este domingo, 2 de março, em Los Angeles.

O seu look claramente deu que falar na imprensa, até porque foi uma das escolhas mais acertadas.

Na passadeira vermelha, a atriz de 'Emília Perez' destacou-se pelo vestido cintilante.

Selena Gomez usou uma peça criada por oito artesãos de Ralph Lauren. O vestido levou cristais Rosemont cosidos à mão e "mais de 16 mil gotas de vidro", revelou a marca à revista People.

Justo ao corpo e com as alças descaídas sobre os ombros, o vestido assentou perfeitamente na cantora. Para completar o look, Selena Gomez usou ainda um colar e uns brincos em forma de gota.

