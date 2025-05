A viver um momento familiar delicado, devido ao facto de a filha bebé, de sete meses, continuar internada por ter nascido prematura, Anselmo Ralph tem conseguido dar continuidade à carreira e acaba de lançar um novo single.

O tema 'Vibe' resulta de uma parceira do artista com Nelson Freitas e Nenny e promete ser "o som que vai dominar o verão".

O single junta uma mistura de afrobeat, R&B e pop tropical e é apresentado como "uma experiência sonora que chega para fazer história nas plataformas digitais".

O single faz parte do álbum 'Lições de Amor', no qual Anselmo Ralph celebra as diferentes formas de viver e sentir o amor. Este novo projeto será lançado em duas fases, com cinco faixas em cada, e promete colaborações surpreendentes.

