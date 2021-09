Ninguém usa um smoking branco como o James Bond. Estes sapatos de running adidas foram inspirados no estilo charmoso e sofisticado do mais famoso agente secreto do planeta. Criados em honra do lançamento do 25.º filme da série James Bond, têm amortecimento responsivo para uma sensação de conforto.

"O meu nome é Bond ... James Bond" é a introdução icónica é da personagem criada em 1953 pelo jornalista e romancista britânico Ian Fleming. Uma frase que perdurou através de livros e filmes, que começaram em 1962 (Dr. No). Outro caraterística marcante no espião 007 é o estilo. Ao longo dos anos, Daniel Craig - de Casino Royale até o próximo Sem Tempo para Morrer (estreia 30 de setembro) - ostentou marcas como Tom Ford, Sunspel, Armani, Acne Studios, Massimo Alba, Armani e Barbour x Engineered Garments, Barton Perreira, para citar alguns. Fatos elegantes e funcionais vêm sempre com sapatos a combinar, geralmente cortesia da Crockett & Jones, Church's e Danner. Embora as sapatilhas sejam uma raridade nos filmes de Bond, a marca desportiva Adidas prepara-se para fazer a sua aparição no quinto e último filme de Daniel Craig. A coleção James Bond x Adidas Running apresenta quatro modelos diferentes, cada um a custar 200 euros, ficando disponíveis em 17 de setembro, segundo o site da marca em Portugal. Elementos como o polvo da organização SPECTRE, o cano da pistola e os números 007 adornam estas sapatilhas, que prometem fazer os fãs gastar uns euros a mais antes da estreia do novo filme. Veja a galeria





















