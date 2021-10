A Victoria's Secret lança uma nova iniciativa em parceria com a designer Stella McCartney, que se tem dedicado ativamente à consciencialização do cancro da mama, que visa criar uma maior compreensão dos riscos do cancro da mama e da importância da deteção precoce.

A campanha, que se estende até 31 de outubro de 2021, inclui um anúncio de serviço público lembrando as mulheres para #CheckYourself, juntamente com um guia, fornecido pela Stella Cares Foundation, sobre como fazer o autoexame de forma eficaz, bem como o primeiro sutiã Victoria's Secret desenhado para mulheres que foram sujeitas a uma mastectomia.

Atualmente a maior ameaça à saúde das mulheres em todo o mundo é o cancro, o mais comum dos quais é o da mama. Cerca de 1 em 8 mulheres norte-americanas desenvolverão cancro da mama invasivo ao longo da vida e cerca de 85% dos cancros da mama ocorrem em mulheres sem histórico familiar. Quase 80% das mulheres com menos de 40 anos diagnosticadas com cancro da mama descobrem que o autoexame é extremamente importante para a deteção precoce.

A campanha estará em todos os canais da marca em victoriassecret.com. Mais de 25.000 associados da Victoria's Secret em todo o mundo também receberão os mesmos materiais, causando ainda mais impacto para alcançar centenas de milhares de mulheres com esta mensagem tão importante.