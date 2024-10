Hoje, dia 30 de outubro, assinala-se o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

O Rastreio do Cancro da Mama é um rastreio secundário que tem como objetivo conseguir o diagnóstico precoce de Cancro da Mama, com deteção de tumores pequenos e localizados.

Quando o Cancro da Mama é diagnosticado e tratado precocemente tem uma taxa de cura superior a 90%. Assim, sabemos que o diagnóstico precoce é fundamental para o aumento da sobrevivência e para a manutenção da qualidade de vida da mulher com Cancro da Mama.

O Rastreio começa com uma mamografia. Mas se alguma alteração é detetada, será necessária a realização de outros exames para o diagnóstico correto de doença.

Desde há muitos anos que conhecemos a ecografia mamária, mas, com a evolução tecnológica da mamografia, temos atualmente disponíveis outras técnicas, como a tomossíntese e a mamografia com contraste.

A Tomossíntese Mamária, também conhecida como mamografia 3D (tridimensional) ou Tomossíntese Mamária Digital (DBT), é uma técnica que mesmo com sistemas de baixa-dose (de radiação ionizante) permite obter por cada incidência de mamografia, imagens em vários planos tomográficos, e ainda criar uma imagem 3D das mamas. A Tomossíntese permite acrescentar valor à mamografia na deteção de mais lesões e de lesões mais pequenas, especialmente em situações de tecido mamário mais denso.

A mamografia com contraste (CEM – contrast-enhancedmammography) é uma técnica na qual é efetuada administração de contraste iodado por via endovenosa (como numa TAC) e realizada uma mamografia digital de dupla-energia. É uma técnica que, à informação morfológica similar à mamografia convencional, acrescenta informação funcional vascular, tal como o faz a Ressonância Magnética Mamária. A CEM permite detetar mais lesões e caracterizar a sua vascularização, melhorando a acuidade diagnóstica, com aumento da sensibilidade e da especificidade da mamografia.

Como médica radiologista dedicada à área da patologia mamária, sou confrontada diariamente com a ansiedade que o processo de diagnóstico de Cancro da Mama cria nas mulheres*. Mas atualmente podemos garantir a todas as mulheres que temos várias técnicas que nos ajudam a aumentar a capacidade de diagnóstico do Cancro da Mama em estadios precoces, e mesmo em situações específicas como as mamas densas ou no contexto de risco aumentado.

O Rastreio do Cancro da Mama salva-vidas.

Não tenha receio. A sua saúde está em primeiro lugar.

Nós queremos ajudá-la. Apareça!

*A Fujifilm, na instalação dos seus equipamentos de mamografia, tem várias soluções para tornar as salas de exames mais acolhedoras, com um impacto muito positivo nas pacientes, ao nível do bem-estar e tranquilidade.