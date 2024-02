Versatilidade, conforto e cores vibrantes na coleção Primavera-Verão 2024 da Chicco

Desenhada e desenvolvida a pensar nas crianças, a nova coleção Primavera-Verão 2024 da Chicco permite que os mais novos se expressem na nova estação, com tons coloridos, vivos e divertidos, para além dos tons neutros que já fazem parte do guarda-roupa da marca. Animais, flores, frutas e riscas são alguns dos padrões propostos para promover esta missão.

créditos: Divulgação

A nova linha de roupa da marca é destinada a crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 8 anos.

Na coleção My First Chicco, até aos 2 anos, predominam os tons neutros, o rosa e o azul, com modelos totalmente unissexo. As sugestões da marca passam pelos babygrows, casacos, babetes, conjuntos e sapatos. Para os dias mais frescos, a marca inclui alguns gorros na sua lista de must-haves, que combinam com os tons da coleção.

Para os mais crescidos, a Chicco sugere uma coleção variada e versátil - composta por casacos, camisas, t-shirts, calças, calções e alguns conjuntos - que vão animar o seu dia-a-dia sem comprometer o conforto e a praticidade, dois fatores essenciais para assegurar a liberdade de movimentos.

Relativamente aos sapatos, a Chicco destaca o par perfeito: os novos ténis brancos que prometem completar todos os looks e adaptar-se a todas as ocasiões.

créditos: Divulgação

Recorde-se que a Chicco não utiliza substâncias ou produtos químicos nocivos no seu fabrico, nem para o homem nem para o ambiente e é por isso que tem o selo OEKO-TEX® Standard 100. A marca também utiliza materiais reciclados nas suas peças – muitas produzidas em Portugal – privilegiando o algodão orgânico, cultivado com métodos de baixo impacto ambiental.

A coleção Primavera-Verão 2024 da Chicco já se encontra disponível, em todas as lojas físicas, de norte a sul do país, e online. Percorra a fotogaleria para descobrir mais peças da coleção: