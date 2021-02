Chopin Vodka, a primeira vodka de luxo do mundo, e a icónica designer Vera Wang, anunciaram que vão lançar uma colaboração de edição limitada - Vera Wang x Chopin, na primavera deste ano nos Estados Unidos.

Feito à mão e diretamente da quinta para a garrafa, Vera Wang selecionou pessoalmente uma variedade especial de batata jovem para a produção de Vera Wang x Chopin que nunca existiu no mercado.

As batatas usadas neste produto são cultivadas de forma sustentável e obtidas sem produtos químicos ou pesticidas na vila de Krzesk, na Polónia, onde a destilaria Chopin Vodka está localizada.

O resultado é um produto naturalmente sem glúten e com um sabor, aroma, complexidade e caráter distintos, diferente de qualquer outro produto disponível até ao momento.

Wang admite que a vodka sempre foi a sua primeira escolha em termos de bebidas, mas descobriu muito sobre as suas subtilezas nos últimos dois anos enquanto co-criava a sua própria.

Grata por ter aprendido sobre o processo da vodka com Tad Dorda, fundador e CEO da Chopin Vodka, a quem se refere como o 'Mestre da Vodka', acrescenta, ainda, que "nunca mais olhará para uma batata da mesma forma".

créditos: Vera Wang x Chopin

Durante o processo criativo, Wang estava determinada a manter o formato icónico da garrafa de Chopin, com uma interação moderna, arquitetónica e sofisticada que com certeza se destacará em qualquer bar.

Do frasco bicolor fosco à sua mensagem pessoal, Wang descreve este projeto como uma "jornada incrível". O poema no verso da garrafa é uma "ode" à relação única e altamente pessoal de Wang com a vodka: como a faz sentir-se, as memórias que evoca e a emoção, sensualidade e romance que a bebida representa para ela.

A colaboração em edição limitada estará disponível para pré-venda a 8 de março, exclusivamente em ChopinVodka.com. Uma garrafa de 1 litro custa 99 dólares.