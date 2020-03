Desde 1966, a Vans destaca-se como defensora da individualidade e auto-expressão. O compromisso da marca continua com o lançamento de designs sensoriais inclusivos de calçado, como parte da coleção Autism Awareness.

Com esta coleção, a Vans celebra os aspetos únicos de todas as pessoas. Desenvolvida especificamente para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), a coleção de calçado ultra confortável é oferecida com elementos sensoriais inclusivos, incluindo uma paleta de cores calmantes e características de design que concentram-se nos sentidos do toque, sinal e som.

De modo a ser mais inclusiva em relação às sensibilidades sensoriais comuns, a Vans trabalhou com o Conselho Internacional de Padrões de Credenciamento e Educação Continuada para criar projetos utilizando a tecnologia Vans ComfyCush para maior conforto e facilidade de uso durante todo o dia tanto para adultos, crianças e bebés.

As ComfyCush Old Skool são os primeiros modelos da coleção com a parte superior em camurça azul, Checkerboard com corações de veludo vermelhos e uma mensagem especial no calcanhar de cada sapato. A Vans ComfyCush Slip-On PT contêm uma parte superior macia de xadrez em cinza e uma pega no calcanhar para facilitar ao calçar.

Os segundos ComfyCush Slip-On PT apresentam um padrão de água holográfico em sarja, nas laterais e parte superior. O último modelo ComfyCush Slip-On PT tem uma parte superior em lona branca e a palavra LOVE num pé e VANS no outro, e é finalizado com um coração azul percetível ao toque.

Feito exclusivamente para crianças e bebés, o novo ComfyCush New Skool V apresenta uma biqueira de borracha com sobreposição para uma maior durabilidade, fecho em velcro para um aperto e ajuste melhor, pega para facilitar o calçar, um foam padded collar e sola ComfyCush para um maior conforto.

Completando a coleção Vans Autism Awareness, há uma variedade de camisolas de manga curta e comprida para crianças que mostram tratamentos gráficos numa paleta de cores frescas e calmantes.

Uma coleção para ajudar crianças com autismo

Com esta coleção, a Vans doará um valor mínimo de 100.000 dólares (mais de 87.000 euros) das receitas geradas à A.skate, uma organização que permite que crianças com autismo façam parte do mundo social através do skate.

A A.skate tem clínicas para crianças com espectro de autismo, sem nenhum custo para as famílias e fornece bolsas para crianças com autismo para equipamentos de skate, além de promover a consciencialização e educar as famílias sobre os benefícios terapêuticos do skate.

Os lucros desta coleção permitem que a A.skate ensine 4.000 crianças com autismo a andar de skate e desenvolva ainda mais a cultura inclusiva e criativa do skate.

A coleção de calçado e vestuário está disponível online no site Vans.eu e nas lojas Vans em março.